Американський покерист Філ Гальфонд близький до того, аби виграти п’яту поспіль дуель свого челенджу.

Нагадаємо, більше року тому Філ кинув виклик усім охочим хайролерам: зіграти з ним хедз-ап поєдинок за високими лімітами.

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За різними сценарієм та регламентом Гальфонд почергово переміг "VeniVidi1993", "ActionFreak", Білла Перкінса та Дена Кейтса.

Тепер Філ впевнено лідирує і в матчі з Корнутом. На старті дуелі Ченс бодай трохи пручався, ба більше, навіть втікав у відрив. Але згодом Гальфонд підтвердив статус великого фавориту матчу.

На новорічну перерву Філ пішов із перевагою у 350 тисяч доларів. У 2021-у хід боротьби не змінився. У 45-й сесії поєдинку Гальфонд виграв майже 200 тисяч "баксів". Тепер його загальний профіт складає 544 тисячі "зелених" після зіграних 23,5 тисяч роздач.

За регламентом, суперники мають зіграти 35 тисяч роздач. В разі підсумкового тріумфу Гальфонда, Корнут заплатить йому "зверху" 250 тисяч доларів. Якщо сенсаційно переможе Ченс, то отримає від Філа аж мільйон "баксів".