Американский покерист Фил Гальфонд близок к тому, чтобы выиграть пятую подряд дуэль своего челленджа.

Напомним, больше года назад Фил бросил вызов всем желающим хайроллерам: сыграть с ним хедз-ап поединок по высоким лимитам.

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По разным сценариям и регламенту Гальфонд поочередно победил "VeniVidi1993", "ActionFreak", Билла Перкинса и Дэна Кейтса.

Теперь Фил уверенно лидирует и в матче с Корнутом. На старте дуэли Ченс хотя бы немного сопротивлялся, более того, даже уходил в отрыв. Но впоследствии Гальфонд подтвердил статус большого фаворита матча.

На новогодний перерыв Фил ушел с перевесом в 350 тысяч долларов. В 2021-м ход борьбы не изменился. В 45-й сессии поединка Гальфонд выиграл почти 200 тысяч "баксов". Теперь его общий профит составляет 544 тысячи "зеленых" после сыгранных 23,5 тысяч раздач.

По регламенту, соперники должны сыграть 35 тысяч раздач. В случае итогового триумфа Гальфонда, Корнут заплатит ему "сверху" 250 тысяч долларов. Если сенсационно победит Ченс, то получит от Фила аж миллион "баксов".