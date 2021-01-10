World Series of Poker Circuit – ежегодная серия турниров, которые проходили в разных уголках планеты, анонсировала свой календарь на 2021 год. Чтобы не зависеть от пандемии, организаторы решили разыграть "Золотые кольца" в сети Интернет в течение всего года.

В рамках WSOP Circuit планируют провести 12 этапов, на каждом из которых разыграют от 12 до 18 трофеев (всего 180 колец). Апогеем серии будет итоговый турнир-фриролл, билет в который получат все чемпионы, а также победители ежемесячных лидербордов. Чемпиону турнира достанется уже не кольцо, а золотой браслет Мировой серии покера.

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Принять участие в онлайн-серии повезет далеко не каждому. WSOP Circuit Online будет доступна только для жителей американских штатов Невада и Нью-Джерси, а также, вероятно, штата Мичиган. В последнем ведут активную работу над возвращением покера в Интернет.