Регуляры-хайроллеры встретили 2021 год масштабным ивентом с бай-ином 10 300 долларов, а участники финального стола получили шестизначные призовые. Не лишним на решающей стадии турнира оказался один из лучших МТТ игроков в истории Никлас Астедт.

Немалый стартовый взнос оказался по карману 222 покеристам, среди которых было немало звезд с мировым именем. После многочасовых разборок, на финальном столе, в частности, оказались испанец Адриан Матеос и швед Никлас Астедт. Последнего прогнозируемо считали главным фаворитом в борьбе за титул. Ведь "lena900" на протяжении последних лет неизменно возглавляет разнообразные рейтинги онлайн-покера.

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Швед, к тому же, начал борьбу за финальным столом со вторым стеком. На шестой позиции финишировал один из главных конкурентов Астедта. Адриан Матеос, который в "живых" турнирах выиграл более 21 миллиона долларов, получил чуть более 122 тысяч. Швед, который в онлайне с недавних пор выступает под канадским флагом, реализовал свое преимущество в классе над остальными соперниками.

Остановить легенду онлайна удалось лишь канадцу Даррену Элиасу, на стороне которого была, в частности, и фортуна. В решающей раздаче Астедт не сумел устоять с карманными дамами против A7 у его соперника. Даррен Элиас пополнил банкролл на 448 842 доллара, Никлас Астедт получил 346 104 доллара.