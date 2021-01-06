Известный покерный регуляр Майкл Адамо начал новый год с фееричной победы. Австралиец, который специализируется на "живых" турнирах суперхайроллеров, доказал, что способен зажигать и на относительно небольших лимитах в сети Интернет.

Вход в ивент WSOPC NEW YEAR COLOSSUS обошелся хайроллеру из Австралии только в 400 долларов. Правда, на пути к титулу Майклу Адамо пришлось побить килополяну из 8 724 входов. Такая активность игроков существенно превзошла гарантированный призовой фонд – почти до 3,3 миллиона долларов.

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Баталии за виртуальными столами продолжались 2 дня, а в призовую зону попали 900 лучших игроков. Через несколько часов турнир подобрался к своей кульминации – финального стола, где каждый спортсмен гарантировал для себя не менее 37 460 долларов.

Майкл Адамо, отсидевшись в засаде, перешел к активным действиям, когда в игре оставалось четверо претендентов на титул. В конце концов, тактика австралийца вполне себя оправдала. Адамо в 936 раз приумножил свои инвестиции, забрав главный приз – 374 604 доллара. Это одна из крупнейших побед покериста в онлайне, ведь австралиец играет прежде всего в "живых" турнирах, где получил уже более 8,3 миллиона долларов призовых.