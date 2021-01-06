Відомий покерний регуляр Майкл Адамо розпочав новий рік із феєричної перемоги. Австралієць, який спеціалізується на "живих" турнірах супер-хайролерів, довів, що здатен запалювати і на невеликих лімітах в мережі Інтернет.

Вхід у івент WSOPC NEW YEAR COLOSSUS обійшовся хайролеру із Австралії лише у 400 баксів. Щоправда, на шляху до титулу Майклу Адамо довелось побити кілополяну із 8 724 входів. Така активність гравців суттєво перевершила гарантований призовий фонд – майже до 3,3 мільйона доларів.

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Баталії за віртуальними столами тривали 2 дні, а до призової зони потрапили 900 найкращих. Через кілька годин турнір дістався своєї кульмінації – фінального столу, де кожен собі гарантував щонайменше 37 460 доларів.

Майкл Адамо, відсидівшись у засідці, перейшов до активних дій, коли у грі залишалось четверо претендентів на титул. Зрештою, тактика австралійця сповна себе виправдала. Адамо у 936 разів примножив свої інвестиції, забравши головний приз – 374 604 долара. Це одна із найбільших перемог покериста в онлайні. Адже австралієць грає насамперед у "живих" турнірах, де здобув понад 8,3 мільйони доларів призових.