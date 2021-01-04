Мільйон доларів і звання чемпіона світу: аргентинець виграв головний турнір року
Даміан Салас, який став переможцем міжнародної версії WSOP Main Event, довершив справу, вигравши чемпіонський хедз-ап проти американця Джозефа Хеберта. Окрім золотого браслету, аргентинець отримав бонусні мільйон доларів.
Покерна битва віч-на-віч подарувала виснажливе і безкомпромісне протистояння. Суперники зіграли 173 руки, а на фініші хедз-апу у грі залишалось лише 20 блайндів. Даміану Саласу перемога далась ціною надзусиль, не обійшлось і без посмішки фортуни.
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Ще до екватору хедз-апу Джозеф Хеберт вів перед, отримавши восьмикратну перевагу за розміром стеку. Після неймовірного камбеку аргентинця, вже американець опинився в ролі відвертого андердога – 4:1. Зрештою, навіть встановивши паритет, Хеберт таки капітулював.
У вирішальній роздачі американець виставився із AQ, утім не встояв перед KJ аргентинця. Салас влучив у короля вже на флопі, а дві наступні вулиці не змінили розподілу сил. Чемпіон, окрім 1,5 мільйони доларів, які виграв у міжнародному турнірі, отримав додатково ще мільйон. Крім того Даміан Салас вписав своє ім’я в історію як перший чемпіон світу з покеру із Аргентини.
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