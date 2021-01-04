Даміан Салас, який став переможцем міжнародної версії WSOP Main Event, довершив справу, вигравши чемпіонський хедз-ап проти американця Джозефа Хеберта. Окрім золотого браслету, аргентинець отримав бонусні мільйон доларів.

Покерна битва віч-на-віч подарувала виснажливе і безкомпромісне протистояння. Суперники зіграли 173 руки, а на фініші хедз-апу у грі залишалось лише 20 блайндів. Даміану Саласу перемога далась ціною надзусиль, не обійшлось і без посмішки фортуни.

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Ще до екватору хедз-апу Джозеф Хеберт вів перед, отримавши восьмикратну перевагу за розміром стеку. Після неймовірного камбеку аргентинця, вже американець опинився в ролі відвертого андердога – 4:1. Зрештою, навіть встановивши паритет, Хеберт таки капітулював.

A dramatic ending to a very exciting tournament!



Congrats to our 2020 @WSOP Main Event Champion, Damian Salas!



Read the full recap here:https://t.co/hfewVSRq7U pic.twitter.com/D1jWWBZy8n — PokerNews (@PokerNews) January 4, 2021

У вирішальній роздачі американець виставився із AQ, утім не встояв перед KJ аргентинця. Салас влучив у короля вже на флопі, а дві наступні вулиці не змінили розподілу сил. Чемпіон, окрім 1,5 мільйони доларів, які виграв у міжнародному турнірі, отримав додатково ще мільйон. Крім того Даміан Салас вписав своє ім’я в історію як перший чемпіон світу з покеру із Аргентини.