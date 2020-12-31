51-річний Хак Сід удостоївся найбільшого визнання в світі покеру. Американець, який завоював 4 браслети WSOP став єдиним, хто у 2020 році поповнив лави "Зали слави покеру".

Кандидатура Хака Сіда отримала найбільше прихильності серед уже чинних членів "Зали". Американець отримав 76 голосів, випередивши на 25 балів найближчого переслідувача Мета Севеджа. Поважні судді проголосували за чемпіона світу 1996 року, тоді Хак Сід обійшов 294 суперників. Перемога у Головній події WSOP принесла американцеві мільйон доларів, що до тепер залишається його рекордними призовими. Загалом за кар’єру Сід накопичив 7 649 864 доларів призових в живих турнірах.

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Окрім здобуття найбільш цінного браслета, покерист ще тричі тріумфував в подіях Світової серії. З 2016 року ветеран покерного цеху фактично призупинив свою кар’єру, у нього з’явились нові захоплення. Зокрема, Хак Сід не дає спокою колишнім суперникам, постійно кидаючи їм виклики у челенджах.

Американець не побоявся ризикнути 50 тисячами доларів, провівши спаринг із бійцем ММА Теренсом Чаном. Не менш екстремальним виявилось парі, коли Хак Сід спробував провести цілу добу в океані. Філ Хельмут не повірив і виграв. Менше пощастило Говарду Ледереру, який сумнівався що Хак опанує за два дні заднє сальто.