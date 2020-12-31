51-летний Хак Сид удостоился наибольшего признания в мире покера. Американец, завоевавший 4 браслета WSOP, стал единственным, кто в 2020 году пополнил ряды "Зала славы покера".

Кандидатура Хака Сида получила больше всего внимания среди уже действующих членов "Зала". Американец получил 76 голосов, опередив ближайшего преследователя Мэта Сэвэджа на 25 баллов. Уважаемые судьи проголосовали за чемпиона мира 1996 года, тогда Хак Сид обошел 294 соперников. Победа в Главном Событии WSOP принесла американцу миллион долларов, что до сих пор остается его рекордными призовыми. Всего за карьеру Сид накопил 7 649 864 доллара призовых в живых турнирах.

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Кроме получения ценного браслета, покерист еще трижды торжествовал в событиях Мировой серии. В 2016 г. ветеран покерного цеха фактически приостановил свою карьеру, и у него появились новые увлечения. В частности, Хак Сид не дает покоя бывшим соперникам, постоянно бросая им вызовы в челленджах.

Американец не побоялся рискнуть 50 тысячами долларов, проведя спарринг с бойцом ММА Теренсом Чаном. Не менее экстремальным оказалось пари, когда Хак Сид попытался провести целые сутки в океане. Фил Хельмут не поверил и выиграл. Меньше повезло Говарду Ледереру, который сомневался что Хак освоит заднее сальто за два дня.