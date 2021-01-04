Дамиан Салас, который стал победителем международной версии WSOP Main Event, завершил дело, выиграв чемпионский хедз-ап против американца Джозефа Хеберта. Кроме золотого браслета, аргентинец получил бонусные миллион долларов.

Покерная битва лицом к лицу подарила изнурительное и бескомпромиссное противостояние. Соперники сыграли 173 руки, а на финише хедз-апа в игре оставалось лишь 20 блайндов. Дамиану Саласу победа далась ценой сверхусилий, но не обошлось и без улыбки фортуны.

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Еще до экватора хедз-апа Джозеф Хеберт был впереди, получив восьмикратное преимущество по размеру стека. После невероятного камбека аргентинца, уже американец оказался в роли откровенного андердога – 4:1. В конце концов, даже установив паритет, Хеберт таки капитулировал.

A dramatic ending to a very exciting tournament!



Congrats to our 2020 @WSOP Main Event Champion, Damian Salas!



Read the full recap here:https://t.co/hfewVSRq7U pic.twitter.com/D1jWWBZy8n — PokerNews (@PokerNews) January 4, 2021

В решающей раздаче американец выставился с AQ, впрочем, не устоял перед KJ аргентинца. Салас попал в короля уже на флопе, а две последующие улицы не изменили расклад. Чемпион, кроме 1,5 миллиона долларов, которые выиграл в международном турнире, получил дополнительно еще миллион. Кроме того Дамиан Салас вписал свое имя в историю как первый чемпион мира по покеру из Аргентины.