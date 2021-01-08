Регуляри-хайролери зустріли 2021 рік масштабним івентом з бай-іном 10 300 доларів, а шестеро учасників фінального столу отримали шестизначні призові. Не зайвим на вирішальній стадії турніру виявився один із найкращих МТТ гравців в історії Ніклас Астедт.

Чималий стартовий внесок виявився по кишені 222 покеристам, серед яких не бракувало зірок зі світовим ім’ям. Після кількагодинних розбірок, на фінальному столі, зокрема, опинились іспанець Адріан Матеос та швед Ніклас Астедт. Останнього прогнозовано вважали головним фаворитом в боротьбі за титул. Адже "lena900" впродовж останніх років незмінно очолює різноманітні рейтинги онлайн-покеру.

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Швед, до того ж, розпочав боротьбу за фінальним столом із другим стеком. На шостій позиції фінішував один із головних конкурентів Астедта. Адріан Матеос, який в "живих" турнірах виграв понад 21 мільйон доларів, отримав трохи більше 122 тисяч. Швед, який в онлайні віднедавна виступає під канадським прапором, практично реалізував свою перевагу у класі над рештою суперників.

Зупинити легенду онлайну вдалось лише канадцю Даррену Еліасу, на боці якого була, зокрема, і фортуна. У вирішальній роздачі Астедт не зумів встояти із кишеньковими дамами проти A7 у його суперника. Даррен Еліас поповнив банкрол на 448 842 долара, Ніклас Астедт отримав 346 104 долара.