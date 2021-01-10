World Series of Poker Circuit – щорічна серія турнірів, які відбувались в різних куточках планети, анонсувала свій календар на 2021 рік. Аби не залежати від пандемії, організатори вирішили розіграти "Золоті персні" в мережі Інтернет упродовж всього року.

В рамках WSOP Circuit планують провести 12 етапів, на кожному з яких розіграють від 12 до 18 трофеїв (загалом 180 перснів). Апогеєм серії буде підсумковий турнір-фрірол, квиток у який отримають усі чемпіони, а також переможці щомісячних лідербордів. Чемпіону турніру дістанеться уже не перстень, а золотий браслет Світової серії покеру.

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Взяти участь в онлайн-серії пощастить далеко не кожному. WSOP Circuit Online буде доступна лише для мешканців американських штатів Невада і Нью-Джерсі, а також, ймовірно, штату Мічиган. В останньому ведуть активну роботу над поверненням покеру в мережу Інтернет.