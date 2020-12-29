Победитель шахматно-покерного турнира "Игра Королей" 28-летний Александр Шиманов рассказал PokerMatch о своём опыте выступления на WSOP, обмене уроками с покерными профи и самых ярких победах.

- Саша, поздравляем с победой в "Игре Королей"! Я так понял, что вы зарегистрировались только в финальный день приёма заявок?

- Спасибо за поздравления. Да, получилось, что плюс-минус в последний момент. Я узнал об этом турнире из Телеграм-канала Ильи Городецкого, даже "напоминалку" себе поставил. Хорошо, что в итоге успел.

- В шахматном этапе вы набрали 10 очков из 11. Лёгкая прогулка была?

- Более-менее комфортно всё складывалось. Сыграл три партии с сильными гроссмейстерами, выиграл. И в последней партии сумел обыграть, как мне казалось, своего главного конкурента - Максима Чигаева.

- Такой приличный состав удивил? Все-таки 16 гроссмейстеров!

- Да я бы не сказал. В однодневном турнире с таким хорошим призовым фондом на chess.com бывают посерьёзнее составы. Хорошо, что было ограничение 18+ и многие молодые дарования не могли участвовать, ну и какие-то крепкие индийцы, например, просто могли не знать о турнире.

- В покерном этапе вы набрали только 5 очков. Не повезло?

- Честно говоря, я думал, что вообще не успею сыграть в покерном этапе. У меня на 18:00 по Киеву давно был запланирован шахматный турнир, но каким-то образом у меня был открыт покерный клиент, и в 17:00 покерный турнир стартовал. В первом раунде прошёл соперника - "переехал" с А8 его пару дам. А во втором уже время поджимало, начал пушить все раздачи и вылетел. Можно сказать, что безответственно отнёсся к покерному этапу, но повезло, что конкуренты выступили хуже, и в итоге эти 5 очков зарешали.

- Наталия Жукова говорила, что как-то играла с вами в Китайский во время шахматного турнира. А вообще с покером давно знакомы?

- Да, уже, наверное, лет 10. В Китай играю в основном только с друзьями, а более серьёзно - в Омаху - и онлайн, и вживую. Когда учился в США, даже ездил на WSOP в Вегас. В прошлом и позапрошлом году дело было. Сыграл несколько турниров. Помню, что на WSOP попал в призы в каком-то гипертурботурнире по Холдему, а вот в Омаху в Venetian в большом турнире третье место занял.



Александр Шиманов. Фото: из личного архива шахматиста

- В покер вам комфортнее играть онлайн или вживую?

- Онлайн комфортно вполне, да и вживую тоже хорошо. Ну тут смотря где. В Вегасе играть радостнее, чем, скажем, в Сочи.

- А в шахматы?

- Тоже особой разницы нет, но сейчас, конечно, бы хотелось побольше живых турниров. Но пока это всё малореально.

- В покере какой самый большой выигрыш был в карьере?

- В онлайне сто лет назад выиграл Big $22, тысяч 12 долларов тогда насыпали. А вживую в том турнире по Омахе, где стал третьим, вместе с нокаутами тысяч 10 получил.

- Успешный шахматист может добиться больших высот в покере?

- Тут, конечно, важно, на каком уровне шахматист. Если это, например, Дэн Смит, который КМС по шахматам и при этом топ-покерист, - это одно. А если это Александр Грищук, который топ-гроссмейстер и при этом успешно играет в покер, - это другая история. Думаю, что на топ-уровне играть и в покер, и в шахматы под силу единицам.

- Самому не хочется окунуться с головой в покер профессионально?

- Ну я всё-таки считаю себя любителем. Хотя вот недавно договорился с одним известным тренером и игроком-омашистом с ником Suhepx о том, что будем обмениваться уроками. Я его буду подтягивать в шахматы, он меня в покер. Посмотрим, что из этого выйдет.



Александр Шиманов. Фото: из личного архива шахматиста

- Насколько, на ваш взгляд, близки шахматы и покер?

- Сейчас с появлением ”солверов“ стали более близки. У шахматистов такие штуки называются "движки". И там, и там с помощью программ можно работать над своей игрой. - В живом покере часто соперники за столом пытаются разговорить тебя, получить какую-то дополнительную информацию. Во время шахматных партий что-то подобное может происходить? - Ну, бывает, попадается соперник, который всё время пялится на тебя или корчит рожи, чтобы отвлечь. За такое даже могут предупреждение вынести. - А блеф в шахматах возможен? - (улыбается). Ну, кстати, может быть. В блице, когда ты пожертвуешь фигуру и делаешь вид, что у тебя всё под контролем, но на самом деле это может быть и не так. - Во сколько лет вы стали гроссмейстером? - В шестнадцать. Кажется, на тот момент в России я был в топ-5 самых молодых гроссмейстеров в истории. Ну я был фанатиком, мне очень нравилось играть. И, видимо, талант у меня к этому есть, поэтому так получилось.



Александр Шиманов. Фото: из личного архива шахматиста