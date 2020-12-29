Гроссмейстер Александр Шиманов: "На топ-уровне играть и в покер, и в шахматы под силу единицам"
Победитель шахматно-покерного турнира "Игра Королей" 28-летний Александр Шиманов рассказал PokerMatch о своём опыте выступления на WSOP, обмене уроками с покерными профи и самых ярких победах.
- Саша, поздравляем с победой в "Игре Королей"! Я так понял, что вы зарегистрировались только в финальный день приёма заявок?
- Спасибо за поздравления. Да, получилось, что плюс-минус в последний момент. Я узнал об этом турнире из Телеграм-канала Ильи Городецкого, даже "напоминалку" себе поставил. Хорошо, что в итоге успел.
- В шахматном этапе вы набрали 10 очков из 11. Лёгкая прогулка была?
- Более-менее комфортно всё складывалось. Сыграл три партии с сильными гроссмейстерами, выиграл. И в последней партии сумел обыграть, как мне казалось, своего главного конкурента - Максима Чигаева.
- Такой приличный состав удивил? Все-таки 16 гроссмейстеров!
- Да я бы не сказал. В однодневном турнире с таким хорошим призовым фондом на chess.com бывают посерьёзнее составы. Хорошо, что было ограничение 18+ и многие молодые дарования не могли участвовать, ну и какие-то крепкие индийцы, например, просто могли не знать о турнире.
- В покерном этапе вы набрали только 5 очков. Не повезло?
- Честно говоря, я думал, что вообще не успею сыграть в покерном этапе. У меня на 18:00 по Киеву давно был запланирован шахматный турнир, но каким-то образом у меня был открыт покерный клиент, и в 17:00 покерный турнир стартовал. В первом раунде прошёл соперника - "переехал" с А8 его пару дам. А во втором уже время поджимало, начал пушить все раздачи и вылетел. Можно сказать, что безответственно отнёсся к покерному этапу, но повезло, что конкуренты выступили хуже, и в итоге эти 5 очков зарешали.
- Наталия Жукова говорила, что как-то играла с вами в Китайский во время шахматного турнира. А вообще с покером давно знакомы?
- Да, уже, наверное, лет 10. В Китай играю в основном только с друзьями, а более серьёзно - в Омаху - и онлайн, и вживую. Когда учился в США, даже ездил на WSOP в Вегас. В прошлом и позапрошлом году дело было. Сыграл несколько турниров. Помню, что на WSOP попал в призы в каком-то гипертурботурнире по Холдему, а вот в Омаху в Venetian в большом турнире третье место занял.
Александр Шиманов. Фото: из личного архива шахматиста
- В покер вам комфортнее играть онлайн или вживую?
- Онлайн комфортно вполне, да и вживую тоже хорошо. Ну тут смотря где. В Вегасе играть радостнее, чем, скажем, в Сочи.
- А в шахматы?
- Тоже особой разницы нет, но сейчас, конечно, бы хотелось побольше живых турниров. Но пока это всё малореально.
- В покере какой самый большой выигрыш был в карьере?
- В онлайне сто лет назад выиграл Big $22, тысяч 12 долларов тогда насыпали. А вживую в том турнире по Омахе, где стал третьим, вместе с нокаутами тысяч 10 получил.
- Успешный шахматист может добиться больших высот в покере?
- Тут, конечно, важно, на каком уровне шахматист. Если это, например, Дэн Смит, который КМС по шахматам и при этом топ-покерист, - это одно. А если это Александр Грищук, который топ-гроссмейстер и при этом успешно играет в покер, - это другая история. Думаю, что на топ-уровне играть и в покер, и в шахматы под силу единицам.
- Самому не хочется окунуться с головой в покер профессионально?
- Ну я всё-таки считаю себя любителем. Хотя вот недавно договорился с одним известным тренером и игроком-омашистом с ником Suhepx о том, что будем обмениваться уроками. Я его буду подтягивать в шахматы, он меня в покер. Посмотрим, что из этого выйдет.
Александр Шиманов. Фото: из личного архива шахматиста
- Сейчас с появлением ”солверов“ стали более близки. У шахматистов такие штуки называются "движки". И там, и там с помощью программ можно работать над своей игрой.
- В живом покере часто соперники за столом пытаются разговорить тебя, получить какую-то дополнительную информацию. Во время шахматных партий что-то подобное может происходить?
- Ну, бывает, попадается соперник, который всё время пялится на тебя или корчит рожи, чтобы отвлечь. За такое даже могут предупреждение вынести.
- А блеф в шахматах возможен?
- (улыбается). Ну, кстати, может быть. В блице, когда ты пожертвуешь фигуру и делаешь вид, что у тебя всё под контролем, но на самом деле это может быть и не так.
- Во сколько лет вы стали гроссмейстером?
- В шестнадцать. Кажется, на тот момент в России я был в топ-5 самых молодых гроссмейстеров в истории. Ну я был фанатиком, мне очень нравилось играть. И, видимо, талант у меня к этому есть, поэтому так получилось.
Александр Шиманов. Фото: из личного архива шахматиста
- Ого, круто! А как дальше себя мотивировать, если ты в 16 лет уже добился высшего звания в своём виде спорта?
- Ну в шахматах всегда есть куда расти. На пике я был где-то №80 в мировом рейтинге, хотелось хотя бы за топ-50, за топ-30. Правда, сейчас таких амбиций нет уже в "классике". Может быть, в ”быстрые шахматы“ 2,700 рейтинг добить. Просто чтобы не стыдно было на себя в зеркало смотреть (улыбается).
- Есть какой-то турнир или матч, который вы считаете лучшим в карьере?
- В турнирах, наверное, не особо. Ну я был чемпионом России по юниорам. А в отдельных партиях случалось хорошую игру показывать. Обыгрывал Карякина, играл вничью с Карлсеном. Когда учился в США, мы с командой трижды выигрывали студенческий чемпионат. Я там был лидером команды, играл на первой доске.
- Студентам-спортсменам в США легче учиться?
- Нет, в отличие от спортсменов, которые учатся в наших университетах, там нет никаких поблажек от преподавателей.
- Видел, что вы стримите шахматные партии в YouTube. Не страдает игра от того, что приходится общаться со зрителями, отвлекаться?
- Я начал стримить где-то с сентября на канале Levitov Chess, и как-то сразу мне эта история зашла. Наверное, уровень игры немного падает, но на самом деле на chess.com есть один топ-турнир ”Титульный вторник“, где собирается много шахматистов моего уровня с призовым фондом. А так в основном без напряжения играю, хочу набить 3,000 рейтинг на сайте.
- Вернёмся к "Игре Королей". Если в следующем году снова пройдёт похожий турнир, будете защищать своё звание чемпиона?
- Обязательно. Тем более что в этом турнире я в силу обстоятельств не реализовал свой покерный потенциал. Так что буду стараться в следующий раз.
Интервью подготовил Евгений Смертенко
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