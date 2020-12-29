Переможець шахово-покерного турніру "Гра Королів" 28-річний Олександр Шиманов розповів PokerMatch про свій досвід виступу на WSOP, обмін уроками з покерними профі та найяскравіші перемоги.

- Сашо, вітаємо з перемогою у "Грі Королів"! Я так зрозумів, що ви зареєструвалися тільки у фінальний день прийому заявок?

- Дякую за привітання. Так, вийшло, що плюс-мінус в останній момент. Я дізнався про цей турнір із Телеграм-каналу Іллі Городецького, навіть "нагадувалку" собі поставив. Добре, що врешті-решт устиг.

- В шаховому етапі ви набрали 10 очок із 11. Легка була прогулянка?

- Більш-менш комфортно все складалося. Зіграв три партії з сильними гросмейстерами, виграв. І в останній партії зміг обіграти, як мені здавалося, свого головного конкурента - Максима Чигаєва.

- Такий пристойний склад здивував? Все ж таки 16 гросмейстерів!

- Та я б не сказав. В одноденному турнірі з таким хорошим призовим фондом на chess.com бувають і серйозніші склади. Добре, що було обмеження 18+ і багато молодих обдарувань не могли брати участь, ну і якісь міцні індійці, наприклад, просто могли не знати про турнір.

- В покерному етапі ви набрали тільки 5 очок. Не пощастило?

- Чесно кажучи, я думав, що взагалі не встигну зіграти в покерному етапі. У мене на 18:00 за Києвом давно був запланований шаховий турнір, але якимось чином у мене був відкритий покерний клієнт, і о 17:00 покерний турнір стартував. У першому раунді пройшов суперника - "переїхав" з А8 його пару дам. А в другому вже часу було обмаль, почав пушити всі роздачі і вилетів. Можна сказати, що безвідповідально віднісся до покерного етапу, але пощастило, що конкуренти виступили гірше, і врешті-решт ці 5 очок зарішали.

- Наталія Жукова казала, що якось грала з вами в Китайський під час шахового турніру. А взагалі з покером давно знайомі?

- Та вже, мабуть, років 10. В Китай граю в основному тільки з друзями, а серйозніше - в Омаху - і онлайн, і вживу. Коли вчився у США, навіть їздив на WSOP у Вегас. У минулому та позаминулому році було таке. Зіграв кілька турнірів. Пам'ятаю, що на WSOP потрапив у призи на якомусь гіпертурботурнірі з Холдему, а ось в Омаху в Venetian у великому турнірі третє місце взяв.



Олександр Шиманов. Фото: з особистого архіву шахіста

- У покер вам комфортніше грати онлайн чи вживу?

- Онлайн комфортно досить, та і вживу теж добре. Ну тут дивлячись де. У Вегасі грати радісніше, ніж, скажімо, в Сочі.

- А в шахи?

- Теж великої різниці немає, але зараз, звичайно ж, хотілося би побільше живих турнірів. Але поки що це все малореально.

- У покері який найбільший виграш був у кар'єрі?

- В онлайні сто років тому виграв Big $22, тисяч 12 доларів тоді насипали. А вживу в тому турнірі з Омахи, де став третім, разом із нокаутами тисяч 10 отримав.

- Успішний шахіст може добитися великих висот у покері?

- Тут, звісно, важливо, на якому рівні шахіст. Якщо це, наприклад, Ден Сміт, який КМС із шахів і при цьому топ-покерист, - це одне. А якщо це Олександр Грищук, який топ-гросмейстер і при цьому успішно грає в покер, - це інша історія. Думаю, що на топ-рівні грати і в покер, і в шахи під силу одиницям.

- Самому не хочеться зануритися з головою в покер професійно?

- Ну я все ж таки вважаю себе аматором. Хоча недавно ось домовився з одним відомим тренером та гравцем-омашистом із ніком Suhepx про те, що будемо обмінюватись уроками. Я його підтягуватиму в шахи, він мене в покер. Побачимо, що з цього вийде.



Олександр Шиманов. Фото: з особистого архіву шахіста

- Наскільки, на ваш погляд, близькі шахи й покер?

- Нині з появою "солверів" стали ближчими. У шахістів такі штуки називаються "движки". І там, і там за допомогою програм можна працювати над своєю грою.

- У живому покері часто суперники за столом намагаються розговорити тебе, отримати яку-небудь додаткову інформацію. Під час шахових партій щось подібне може відбуватися?

- Ну, буває, трапляється суперник, який весь час витріщається на тебе або корчить пики, щоб відволікти. За таке навіть можуть попередження винести.

- А блеф у шахах можливий?

- (посміхається). Ну, до речі, може бути. У бліці, коли ти пожертвуєш фігуру і робиш вигляд, що у тебе все під контролем, але насправді це може бути й не так.

- У скільки років ви стали гросмейстером?

- У шістнадцять. Здається, на той момент у Росії я був у топ-5 наймолодших гросмейстерів в історії. Ну я був фанатиком, мені дуже подобалося грати. І, очевидно, талант у мене до цього є, тому так і вийшло.



Олександр Шиманов. Фото: з особистого архіву шахіста

- Ого, круто! А як далі себе мотивувати, якщо ти в 16 років уже добився найвищого звання в своєму виді спорту?

- Ну в шахах завжди є куди рости. На пікові я був десь №80 у світовому рейтингу, хотілося б за топ-50, за топ-30. Щоправда, зараз таких амбіцій нема вже у "класиці". Може бути, у "швидкі шахи" 2,700 рейтинг добити. Просто щоб не соромно було на себе в дзеркало дивитись (посміхається).

- Чи є який-небудь турнір або матч, який ви вважаєте найкращим у кар'єрі?

- В турнірах, мабуть, не дуже. Ну я був чемпіоном Росії по юніорах. А в окремих партіях траплялося хорошу гру показувати. Обігрував Карякіна, грав внічию з Карлсеном. Коли вчився у США, ми з командою тричі вигравали студентський чемпіонат. Я там був лідером команди, грав на першій дошці.

- Студентам-спортсменам у США легше вчитися?

- Ні, на відміну від спортсменів, що вчаться в наших університетах, там немає жодних послаблень від викладачів.

- Бачив, що ви стрімите шахові партії в YouTube. Не потерпає гра від того, що доводиться спілкуватись із глядачами, відволікатися?

- Я почав стрімити десь із вересня на каналі Levitov Chess, і якось одразу мені ця історія зайшла. Мабуть, рівень гри трохи падає, але насправді на chess.com є один топ-турнір "Титульний вівторок", де збирається багато шахістів мого рівня з призовим фондом. А так в основному без напруження граю, хочу набити 3,000 рейтинг на сайті.

- Повернімося до "Гри Королів". Якщо наступного року знову відбудеться схожий турнір, захищатимете своє звання чемпіона?

- Аякже. Тим більше що в цьому турнірі я через низку обставин не реалізував свій покерний потенціал. Тож буду старатися наступного разу.

Інтерв'ю підготував Євген Смертенко