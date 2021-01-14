Даг Полк одержал убедительный триумф в очередной сессии матча против Даниэля Негреану: в течении 600 раздач американец выиграл почти 120 тысяч долларов!

Даг немного охладил пыл многочисленной армии поклонников канадца, которая начала верить в крутой камбэк. Напомним, Негреану удивительно успешно играл в последнее время.

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Но серия удачных выступлений Даниэля прервалась этой ночью. Даг не просто выиграл 27 сессию их хедз-ап поединка, а сделал это очень уверенно. За первый час канадец уже потерял 175 тысяч "баксов".

В конце Даниэль смог немного уменьшить собственное отставание, но почти 120 тысяч за сессию — это все равно много. Тем более, общее преимущество Дага выросло до 603 600 "зеленых". Принципиальные соперники уже сыграли 15 850 раздач.