На легендарном шоу "High Stakes Poker", которое вернулось на экраны после 10-летнего перерыва, подняли планку крупнейшего банка сезона. В одной раздаче было разыграно 868 200 долларов, а главным спонсором банка выступил самый богатый покерист в истории Брин Кенни.

Эффектную раздачу в кэш-игре на лимитах 800/1600 долларов организовали владельцы мелких карманных пар. Брин Кенни (5-5), который выиграл за карьеру более 56 миллионов долларов призовых, ответил на префлоп-рейз покерного повесы Рика Саломона (6-6). До появления первых карт на доске, размер банка уже составил почти 50 тысяч долларов.

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Благодаря флопу 5-7-4 Кенни попал в сет, Саломон – в двустороннее стрит-дро. Оппоненты добавили в банк еще по 30 тысяч долларов. 8-ка на Терне закрыла стрит Рику, но Брин не спешил подписывать капитуляцию. Последнюю карту на доске – туз пик – участники раздачи встретили, когда в банке было уже почти 220 тысяч. В конце концов, Саломон, не долго думая, объявил олл-ин 324 тысячи. Кенни, положив соперника на блеф, сравнял ставку и с отчаянием наблюдал, как на бокс Рика Соломона отправились 868 200 долларов.