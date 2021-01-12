На легендарному шоу "High Stakes Poker", яке повернулось на екрани після 10-річної перерви, підняли планку найбільшого банку сезону. В одній роздачі розіграли 868 200 доларів, а головним спонсором банку виступив найзаможніший покерист в історії Брін Кенні.

Найефектнішу роздачою у кеш-грі на лімітах 800/1600 доларів організували власники маленьких кишенькових пар. Брін Кенні (5-5), який виграв за кар’єру понад 56 мільйонів доларів призових, відповів на префлоп-рейз покерного гульвіси Ріка Саломона (6-6). До появи перших карт на дошці, розмір банку уже становив майже 50 тисяч доларів.

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Завдяки флопу 5-7-4 Кенні влучив у сет, Саломон – у двостороннє стріт-дро. Опоненти додали у банк ще по 30 тисяч баксів. 8-ка на тьорні закрила Рікові стріт, утім Брін не поспішав підписувати капітуляцію. Останню карту на дошці – туза пік – учасники роздачі зустріли, коли у банку було уже майже 220 тисяч. Зрештою, Саломон, не довго думаючи, оголосив ол-ін 324 тисячі. Кенні, поклавши супернику блеф, зрівняв ставку і з відчаєм спостерігав, як на бокс Ріка Соломона відправились 868 200 доларів.