Чемпіон Світової серії 2014 Мартін Якобсон і професійний покерист Фарід Джаттін разом дадуть майстер-клас.

Цей дует об’єднали власні досвід, думки та ідеї, аби сформулювати дійсно корисні поради для успіху в покерних турнірах.

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Це буде груповий курс у Zoom, по завершенні якого, гарантує Якобсон, новачки та початківці зможуть значно краще зрозуміти основи гри.

Через складність гри ми оптимізували курс, зосередившись на принципах, які застосовуються до багатьох ситуацій. Підводячи підсумок, ми не лише навчимо вас ЩО робити, але також пояснимо, ЧОМУ ми це робимо.

Джаттін розповів, що більшість студентів курсу, ймовірно, будуть аматорами, або напівпрофесіоналами. Хоча, за словами, Фаріда, навіть професійні гравці знайдуть для себе чимало цікавої інформації, адже автори курсу мають великий успішний досвід в покері.

Хлопці кажуть, що розробили курс тому, що самостійне занурення в ази покеру часто буває досить скучним і монотонним. А в групі — через наочні приклади та дискусії — познайомитися з грою буде набагато цікавіше, а значить і продуктивніше.

Двогодинні заняття триватимуть двічі на тиждень упродовж січня та лютого. Тренінг коштує півтори тисячі доларів.