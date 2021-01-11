Нікласа Астедта небезпідставно називають одним із найкращих онлайн-гравців в історії покеру. Майстер багатостолових турнірів менш як за тиждень у новому році відзначився двома солідними заносами, оформивши титул і звання віце-чемпіона.

Лише кілька днів тому Ніклас Астедт зупинився за крок від трофею в турнірі хайролерів. Свого шансу, натомість, не змарнував у ще одному дорогому івенті за 10 000 доларів. Швед дав майстер-клас суперникам в хедз-ап турнірі зимової серії WSOP Circuit.

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Демонструвати свої навички у недешевих покерних дуелях відважились 94 гравці, і лише 8 з них виправдали власні інвестиції. Замкнув список щасливчиків відомий білоруський хайролер Віктор Маліновський, який поклав до кишені 62 188 доларів. Утричі більше собі гарантували учасники фінального хедз-апу.

В боротьбі за золотий перстень зійшлись Ніклас Астедт і представник Люксембургу Мірза Муховіч. Боротьба була конкурентною, але вищий клас шведа, все-таки, дався взнаки. Перехопивши в черговий раз ініціативу, швед дотиснув суперника, побивши A6 Муховіча кишеньковими десятками. Старання чемпіона оцінили у 348 250 доларів, його опонент отримав 199 000.