Никласа Астедта не без оснований называют одним из лучших онлайн-игроков в истории покера. Мастер многостоловых турниров менее чем за неделю в новом году отметился двумя солидными заносами, оформив титул и звание вице-чемпиона.

Всего несколько дней назад Никлас Астедт остановился в шаге от трофея в турнире хайроллеров. Своего шанса, однако, не потерял в еще одном дорогом ивенте за 10 тысяч долларов. Швед дал мастер-класс соперникам в хедз-ап турнире зимней серии WSOP Circuit.

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Демонстрировать свои навыки в недешевых покерных дуэлях решились 94 игрока, и только 8 из них оправдали собственные инвестиции. Замкнул список счастливчиков известный белорусский хайроллер Виктор Малиновский, который положил в карман 62 188 долларов. Втрое больше себе гарантировали участники финального хедз-апа.

В борьбе за золотой перстень сошлись Никлас Астедт и представитель Люксембурга Мирза Мухович. Борьба была конкурентной, но высший класс шведа, все-таки, сказался. Перехватив в очередной раз инициативу, швед дожал соперника, побив A6 Муховича карманными десятками. Старания чемпиона оценили в 348 250 долларов, его оппонент получил 199 000.