Чемпион Мировой серии 2014 Мартин Якобсон и профессиональный покерист Фарид Джаттин дадут мастер-класс.

Этот дуэт объединили свои опыт, мысли и идеи, чтобы сформулировать действительно полезные советы для успеха в покерных турнирах.

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Это будет групповой курс в Zoom, по завершении которого, гарантирует Якобсон, новички и начинающие смогут гораздо лучше понять основы покера.

Из-за сложности игры мы оптимизировали курс, сосредоточившись на принципах, которые применяются во многих ситуациях. Подводя итог, мы не только научим вас ЧТО делать, но также объясним, ПОЧЕМУ мы это делаем.

Джаттин рассказал, что большинство студентов курса, вероятно, будут любителями, или полупрофессионалами. Хотя, по словам Фарида, даже профессиональные игроки найдут для себя немало интересной информации, так как авторы курса имеют большой и успешный опыт в покере.

Парни говорят, что разработали курс потому, что самостоятельное погружение в азы покера часто бывает довольно занудным и монотонным. А в группе — через наглядные примеры и дискуссии — знакомиться с игрой будет гораздо интереснее, а значит и продуктивнее.

Двухчасовые занятия будут проводиться дважды в неделю в течение января и февраля. Тренинг стоит полторы тысячи долларов.