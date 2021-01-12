Поединок Даниэля Негреану и Дага Полка, который, казалось, потерял всякую интригу еще на середине дистанции, неожиданно заиграл новыми красками.

Все благодаря тому, что Даниэль смог, по крайней мере на время, перехватить инициативу. Он выиграл уже пятую подряд и шестую из последних семи сессий противостояния. Более того, если раньше Негреану отбирал у соперника сравнительно небольшие суммы, то на этот раз ему удалось наконец оформить шестизначный триумф.

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Сессия длилась 750 раздач. Канадцу удалось вырваться вперед в самом ее начале и не отдать лидерство до завершения игры. Мало того, что Даниэль действительно хорошо играл в этот вечер, так еще и большинство ключевых раздач склонялись в его сторону. Так, например, банк в 90 тысяч долларов поехал в сторону Негреану благодаря раннер-раннер фулл хаусу, когда у Полка был флеш.

Поэтому канадец выиграл за сессию 132 тысячи долларов. В целом, в матче он все еще отстает на целых 484 тысячи, впрочем, это вдвое меньше, чем Даниэль проигрывал Дагу перед новым годом.