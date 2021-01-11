Андрій Новак – один із найуспішніших українських покеристів. Впродовж 2020 року він раз за разом добився успіхів у найпрестижніших турнірах та, вочевидь, не планує зупинятися і в 2021.

Дуже вдало для Андрія минув останній вікенд, за який Новак поповнив власний банкрол на понад 150 тисяч доларів. В суботу українець зумів виграти одразу два турніри хайролерів. Спочатку він тріумфував у змаганнях престижної серії WSOP Circuit, організатори якої нещодавно оголосили, що перебираються в онлайн на увесь 2021 рік. Заплативши солідний бай-ін 3150 доларів, Андрій заробив за перше місце удесятеро більше.

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Менш як за 2 години після цього, Новак оформив тріумф у турнірі за 1260 доларів, де отримав ще майже 20 тисяч "баксів" призових. Виграти два турніри такого рівня за один вечір – справжня рідкість та ознака дійсно високого рівня. Утім наступного дня українець навіть не думав спочивати на лаврах.

Новак зумів потрапити на фінальні столи ще трьох турнірів серії WCOPC (усі з бай-інами 2500 доларів). Перемогти цього разу не вдалося, проте 2-ге і два 4-тих місця – теж вражаючий результат. У сумі Андрій заробив у цих змаганнях понад 90 тисяч доларів!

Вишенькою на торті стало третє місце ще й в турнір High Rollers Marathon за 840 доларів, який зібрав понад 250 входів і тривав майже 10 годин. Тут Андрій отримав ще 23 тисячі доларів, а от переможцем змагань став інший українець "А Derzhypilskyi". Йому дісталося 42 тисячі "зелених".