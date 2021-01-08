Перший в 2021 році гучний покерний скандал організував майстер цієї справи американець Даг Полк.

Нагадаємо, володар чотирьох браслетів WSOP Хак Сід став єдиним, хто поповнив когорту минулого року.

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Полк, звісно, прямо не критикував Сіда чи виборців, але своє "фе" стосовно підсумкових результатів висловив. Більшість покерної спільноти здивував тріумф Хака. Фаворитами були Есфандіарі, Антоніус та Шейнберг.

Даг Полк відверто не приховував свого обурення загальним розподілом місць, натомість прямо не критикував новоспеченого члена "Зали слави".

Найбільше американця обурило те, що виконавчий директор WPT Мет Севедж посів друге місце, випередивши зокрема Ісаю Шейнберга. Також не залишив Даг без уваги й те, що Елі Елезра отримав вищу позицію, ніж Антоніо Есфандіарі, а Патрік Антоніус взагалі опинився наприкінці ТОП-10.

Результати голосування здивували багатьох, жодної реакції ні від керівників "Зали слави покеру" на критику не було. Відзначимо, що цього разу право голосувати отримали представники медіа. Щоправда, кому саме вони віддали свою прихильність невідомо.