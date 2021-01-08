Первый в 2021 году громкий покерный скандал организовал мастер этого дела американец Даг Полк.

Напомним, обладатель четырех браслетов WSOP Хак Сид стал единственным, кто пополнил когорту прошлого года.

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Полк, конечно, прямо не критиковал Сида или избирателей, но свое "фи" по отношению к итоговым результатам высказал. Большую часть покерного сообщества удивил триумф Хака. Фаворитами были Эсфандиари, Антониус и Шейнберг.

Даг Полк откровенно не скрывал своего возмущения общим распределением мест, но новоиспеченного члена "Зала славы" все же не критиковал

Больше американца возмутило то, что исполнительный директор WPT Мэтт Сэвэдж занял второе место, опередив в частности Исаию Шейнберга. Также не оставил Даг без внимания и то, что Эли Элезра получил более высокую позицию, чем Антонио Эсфандиари, а Патрик Антониус вообще оказался в конце ТОП-10.

Результаты голосования удивили многих, никакой реакции ни от руководителей "Зала славы покера" не было. Отметим, что на этот раз право голосовать получили представители СМИ. Правда, кому именно они отдали свои голоса неизвестно.