Андрей Новак – один из самых успешных украинских покеристов. В течение 2020 года он раз за разом добивался успехов в самых престижных турнирах и, очевидно, не планирует останавливаться и в 2021.

Очень удачно для Андрея прошел последний уикенд, за который Новак пополнил свой банкролл на более, чем 150 тысяч долларов. В субботу украинец сумел выиграть сразу два турнира хайроллеров. Сначала он победил в соревнованиях престижной серии WSOP Circuit, организаторы которой недавно объявили, что перебираются в онлайн на весь 2021 год. Заплатив солидный бай-ин 3 150 долларов, Андрей заработал за первое место в десять раз больше.

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Менее чем через 2 часа после этого, Новак оформил триумф в турнире за 1 260 долларов, где получил еще почти 20 тысяч "баксов" призовых. Выиграть два турнира такого уровня за один вечер – настоящая редкость и признак действительно высокого уровня. Впрочем, на следующий день украинец даже не думал почивать на лаврах.

Новак сумел попасть на финальные столы еще трех турниров серии WCOPC (все с бай-инами 2 500 долларов). Победить в этот раз не удалось, однако 2-е и два 4-х места – тоже впечатляющий результат. В сумме Андрей заработал в этих соревнованиях больше 90 тысяч долларов!

Вишенкой на торте стало третье место еще и в турнире High Rollers Marathon за 840 долларов, который собрал больше 250 входов и продолжался почти 10 часов. Здесь Андрей получил еще 23 тысячи долларов, а вот победителем соревнований стал другой украинец "А Derzhypilskyi". Ему досталось 42 тысячи "зеленых".