Поєдинок Даніеля Негреану та Дага Полка, який здавалося втратив будь-яку інтригу ще на середині дистанції, несподівано заблистів новими фарбами.

Усе завдяки тому, що Даніель зміг, принаймні на якийсь час, перехопити ініціативу. Він виграв уже п’яту поспіль і шосту з останніх семи сесій протистояння. Більше того, якщо раніше Негреану відбирав у суперника порівняно невеликі суми, то цього разу йому вдалося нарешті оформити шестизначний тріумф.

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Сесія тривала 750 роздач. Канадцю вдалося вирватися вперед на самому початку і аж до завершення гри він не віддавав лідерства. Мало того, що Даніель дійсно добре грав цього вечора, так ще й більшість ключових роздач схилялися на його бік. Так, наприклад, банк 90 тисяч доларів поїхав у бік Негреану завдяки раннер-раннер фул хаусу, коли у Полка був флеш.

Тож канадець виграв за сесію 132 тисяч доларів. Загалом у матчі він все ще відстає аж на 484 тисячі, утім це удвічі менше ніж Даніель програвав Дагу перед новим роком.