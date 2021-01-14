Даг Полк здобув переконливий тріумф у черговій сесії матчу проти Даніеля Негреану: за 600 роздач американець виграв майже 120 тисяч доларів!

Даг трохи охолодив запал численної армії прихильників канадця, яка почала вірити у крутий камбек. Нагадаємо, Негреану напрочуд успішно грав останнім часом.

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Але серія вдалих виступів Даніеля перервалася цієї ночі. Даг не просто виграв 27 сесію їхнього хедз-ап поєдинку, а зробив це впевнено. За першу годину канадець уже втратив 175 тисяч "баксів".

Врешті Даніель зміг трохи зменшити власне відставання, але майже 120 тисяч за сесію — це все одно багато. Тим паче, загальна перевага Дага зросла до 603,6 тисяч "зелених". Принципові суперники уже відіграли 15 850 роздач.