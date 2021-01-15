Легендарний канадський покерист вирішив змінити вид спорту, принаймні ненадовго.

Негреану візьме участь у масштабному онлайн-турнірі із шахів PogChamps 3, який відбуватиметься 14-28 лютого. Призовий фонд турніру складе солідні 100 тисяч доларів, а ще стільки ж його організатори спрямують на доброчинність.

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Хоча багато успішних покеристів добре грають у шахи (і навпаки), сам Негреану відвертий новачок у цій грі. Лише нещодавно він взяв перший урок шахів у житті. Щоправда, оскільки турнір буде благодійним, в ньому виступлять чимало людей без значного досвіду: актор Рейн Вілсон, репер Logic, стрімери MrBeast і Pokimane, кіберспортсмен Myth та інші.

Окрім несподіваного захоплення шахами, Негреану, нагадаємо, зараз грає хедз-ап матч з Безлімітного Холдему проти Дага Полка, де програє понад пів мільйона доларів. Даг не змарнував нагоду підколоти опонента, іронічно зауваживши, що зараз "якраз найкращий час, аби витрачати кожну хвилину на покращення своєї гри в шахи". Даніель утім відповів, що вважає заняття шахами корисним для свого мозку і незабаром все одно повернеться до солверів.

Так чи інакше, зв’язок між шахами і покером останнім часом стає усе помітнішим. Зокрема, зовсім нещодавно на платформі PokerMatch відбувся перший в Україні шахово-покерний турнір, чемпіоном якого став гросмейстер Олександр Шиманов.