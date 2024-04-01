Ерік Сайдел став одним із тріумфаторів престижної покерної серії 2024 Wynn Millions Poker Series. 64-річій легенді гри не було рівних в івенті NLH High Roller з бай-іном 10 500 доларів.

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Турнір зібрав солідне поле з іменитих покеристів, загалом 80 входів. Не пасли задніх і жінки, скажімо, сьоме місце посіла уродженка Харкова Вікторія Лівшиц. У от у хедза-пі Ерік Сайдел зійшовся із Алексом Форксеном, неодноразовим переможцем в номінації "Гравець року" в турнірному покері.



Ерік Сайдел / Фото PokerNews

Битва завершилась на користь більш досвідченої зірки. За перемогу Ерік Сайдел отримав 250 000 доларів призових (46.1 млн за кар’єру). Алекс Фоксен додав до банкролу 160 000 баксів (32.4 млн за кар’єру).

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Ерік Сайдел здобув свій ювілейний титул в рамках Світової серії покеру. Перемога в турнірі хайролерів забезпечила американцю семизначні призові.