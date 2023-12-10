Замість того, щоб спочивати на лаврах і насолоджуватися безбідною старістю, 64-річний Ерік Сайдел продовжує подорожувати світом у пошуках великих перемог. Легендарний дідусь прибув на Багамські острови, де проходить перший в історії WSOP Paradise.

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Ерік Сайдел став учасником одного з найдорожчих турнірів серії з бай-іном 50 000 доларів. Суперхайролерська подія зібрала 137 входів, завдяки чому призовий фонд склав фантастичні 6 850 000 доларів. Попри шалену конкуренцію, ніхто не зумів зупинити Сайдела на шляху до ювілейного трофея.

За фінальним столом американцю протистояли не менш зіркові регуляри Джейсон Кун, Алекс Фоксен, Адріан Матеос та інші. Починаючи гру з чип-лідерським стеком, Ерік Сайдел зберіг свою перевагу до самого хедз-апу, в якому розібрався з Сетом Готлібом. Переможець отримав 1 704 000 доларів.

Ерік Сайдел виграв 10-й браслет WSOP і зрівнявся з Дойлом Брансоном, Філом Айві та Джонні Ченом за кількістю виграних трофеїв Світової серії покеру. Більше лише у Філа Хельмута. Свій перший браслет Ерік Сайдел отримав у далекому 1992 році, коли йому було 33.

Перемоги Еріка Сайдела на Світовій серії покеру: