Вместо того чтобы почивать на лаврах и наслаждаться безбедной старостью, 64-летний Эрик Сайдел продолжает путешествовать по миру в поисках больших побед. Легендарный дедушка прибыл на Багамские острова, где проходит первый в истории WSOP Paradise.
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Эрик Сайдел стал участником одного из самых дорогих турниров серии с бай-ином 50 000 долларов. Суперхайроллерское событие собрало 137 входов, благодаря чему призовой фонд составил фантастические 6 850 000 долларов. Несмотря на безумную конкуренцию, никто не сумел остановить Сайдела на пути к юбилейному трофею.
За финальным столом американцу противостояли не менее звездные регуляры: Джейсон Кун, Алекс Фоксен, Адриан Матеос и другие. Начиная игру с чип-лидерским стеком, Эрик Сайдел сохранил свое преимущество до самого хедз-апа, в котором разобрался с Сетом Готлибом. Победитель получил 1 704 000 долларов.
Эрик Сайдел выиграл 10-й браслет WSOP и сравнялся с Дойлом Брансоном, Филом Айви и Джонни Ченом по количеству выигранных трофеев Мировой серии покера. Больше только у Фила Хельмута. Свой первый браслет Эрик Сайдел получил еще в далеком 1992 году, когда ему было 33.
Победы Эрика Сайдела на Мировой серии покера:
- 1992 – $2.500 Limit Hold'em – $168.000
- 1993 – $2.500 Omaha 8 or Better – $94.000
- 1994 – $5.000 Limit Hold'em – $210.000
- 1998 – $5,000 Deuce to Seven Draw – $132.700
- 2001 – $3.000 No Limit Hold'em – $411.300
- 2003 – $1.500 Pot Limit Omaha – $146.100
- 2005 – $2.000 No Limit Hold'em – $611.795
- 2007 – $5.000 World Championship No-Limit Deuce to Seven Draw Lowball – $538.835
- 2021 – $10.000 Super Million$ High Roller – $977.842
- 2023 – WSOPP $50.000 Super High Roller – $1.704.400