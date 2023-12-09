На протяжении четырех недель звезды покера собирали у экранов поклонников игры в дебютном сезоне шоу Game Of Gold. А победу праздновала одна из лучших покеристок в истории американка Мария Хо.

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В когорту именитых покеристов, а это топовые игроки – Негреану, Хольц, Кун, Кейтс – организаторы пригласили и украинку Ольгу Ермольчеву. Впрочем, к финалу наша покеристка не добралась.



Мария Хо / Фото PokerNews

В заключительном эпизоде шесть лучших получили стеки согласно количеству золотых монет, которые собирали на предыдущих стадиях. Самая массивная башня досталась будущей чемпионке, которой, к тому же, неплохо складывалось.

В 5-max Мария Хо выиграла раздачу, во многом определившую судьбу титула. Она собрала стрит и откусила большую часть стека у Федора Хольца, ответившего с сетом дам. В конце концов, в хедз-апе Хо справилась с Дэном Кейтсом и забрала главный и единственный приз шоу Game Of Gold – 456 000 долларов.

У меня представления не было, чего ждать от этого шоу. Знала, что меня пригласили соревноваться с лучшими из лучших. Было интересно погрузиться в атмосферу, в которой до сих пор не бывала, и раскрыть себя с разных сторон, – подытожила свое участие Мария Хо.