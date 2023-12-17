Покерна історія Еріка Сайдел нагадує сценарій для фільму. Молодий хлопець кинув навчання, щоб стати професійним нардистом, але після того, як втратив основну роботу трейдера, від свого хобі довелося відмовитися, оскільки нарди не приносили достатньо грошей. Тоді хлопець вирішив спробувати себе у покері.

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У 1988 році Ерік Сайдел дебютує на Світовій серії покеру. У турнірі з бай-іном 10 000 доларів він дійшов до хедз-апу, де зустрівся з легендарним Джонні Ченом. Вирішальну битву Сайдел програв, але зароблені 280 000 доларів у майбутньому зумів перетворити на багатомільйонні статки.

Свій перший браслет WSOP Ерік Сайдел завоював у 1992 році, а останній – тиждень тому на Багамських островах, обігравши найсильніших хайролерів сучасності. На даний час сумарний виграш американця в офлайн-турнірах складає 45 565 328 доларів.

Ерік Сайдел виграв 10-й браслет WSOP / Фото pgt.com

Також Ерік Сайдел зумів пристосуватися до онлайн-покеру. У 2021 році він виграв браслет WSOP Online, перебуваючи на весіллі доньки. Заради турніру йому довелося затриматись у Лондоні ще на кілька днів, щоб дограти турнір прямо у готелі. Там він і заробив 977 000 доларів.

Так допізна заради покеру я не сидів ніколи. Перший день тривав до самого ранку. Приємно грати прямо в ліжку, але я дуже часто помиляюся. Навіть за фінальним столом двічі зробив місклік. Граючи в інтернеті, ти відволікаєшся та весь час боїшся, що можуть початися проблеми з інтернетом, – розповідав Ерік Сайдел.

Замість того, щоб спочивати на лаврах та насолоджуватися безбідною старістю, американець продовжує штурмувати турніри Світової серії покеру. Зараз Ерік Сайдел посідає 7 місце у списку All Time Money List – рейтингу найприбутковіших офлайн-гравців у світі.

