Покерная история Эрика Сайдела напоминает сценарий для фильма. Молодой парень бросил учебу, чтобы стать профессиональным нардистом, но после того, как потерял основную работу трейдера, отказался от своего хобби, так как нарды не приносили достаточно денег. Тогда он решил попробовать себя в покере.

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В 1988 году Эрик Сайдел дебютирует на Мировой серии покера. В турнире с бай-ином 10 000 долларов он дошел до хедз-апа, где встретился с легендарным Джонни Ченом. Решающую битву Сайдел проиграл, но заработанные 280 000 долларов в будущем сумел превратить в многомиллионное состояние.

Свой первый браслет WSOP Эрик Сайдел завоевал в 1992 году, а последний – неделю назад на Багамских островах, обыграв сильнейших хайроллеров современности. На данный момент суммарный выигрыш американца в офлайн-турнирах составляет 45 565 328 долларов.

Эрик Сайдел выиграл 10-й браслет WSOP / Фото pgt.com

Также Эрик Сайдел сумел приспособиться к онлайн-покеру. В 2021 году он выиграл браслет WSOP Online, находясь на свадьбе дочери. Ради турнира ему пришлось задержаться в Лондоне еще на несколько дней, чтобы доиграть турнир прямо в отеле. Там он и заработал 977 000 долларов.

Так допоздна ради покера я не засиживался никогда. Первый день длился до самого утра. Приятно играть прямо в кровати, но я слишком часто ошибался. Даже за финальным столом я дважды сделал мисклик. Играя в интернете, ты легко отвлекаешься и все время боишься, что начнутся проблемы с интернетом, – рассказывал Эрик Сайдел.

Вместо того чтобы почивать на лаврах и наслаждаться безбедной старостью, американец продолжает штурмовать турниры Мировой серии покера. Сейчас Эрик Сайдел занимает 7 место в списке All Time Money List – рейтинге самых прибыльных офлайн-игроков в мире.