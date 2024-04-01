Эрик Сайдел стал одним из триумфаторов престижной покерной серии 2024 Wynn Millions Poker Series. 64-летней легенде игры не было равных в ивенте NLH High Roller с бай-ином 10 500 долларов.

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Турнир собрал солидное поле из именитых покеристов, всего 80 входов. Не отставали и женщины, скажем, седьмое место заняла уроженка Харькова Виктория Лившиц. А вот в хедза-пи Эрик Сайдел сошелся с Алексом Форксеном, неоднократным победителем в номинации "Игрок года" в турнирном покере.



Эрик Сайдел / Фото PokerNews

Битва завершилась в пользу более опытной звезды. За победу Эрик Сайдел получил 250 000 долларов призовых (46.1 млн за карьеру). Алекс Фоксен добавил к банкроллу 160 000 баксов (32.4 млн за карьеру).

Легендарный дедушка примерил 10-й золотой браслет

Эрик Сайдел завоевал свой юбилейный титул в рамках Мировой серии покера. Победа в турнире хайроллеров обеспечила американцу семизначные призовые.