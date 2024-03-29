Для представителей покерного комьюнити в сети Интернет Паркер Тэлбот – безусловный авторитет, успешный МТТ-игрок и видовой стример. А вот в живой игре у канадца как-то не складывалось. "Tonka" не выигрывал оффлайн-трофеев 4 363 дней, другими словами, никогда.

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Долгожданный почин Тэлбот оформил на серии Irish Open в турнире High Roller 8-Max с бай-ином 5 000 долларов. Канадец оставил за спиной поле из 111 входов и забрал 145 590 долларов призовых, чем изрядно порадовал своих друзей, присутствующих на ивенте.



Паркер Тэлбот (слева) и Бенджамин Спраг (справа) / Фото соцсеть X покериста

Это прежде всего касается Бенджамина Спрага, еще одного известного покериста и стримера, который как-то создал твиттер-аккаунт с красноречивым названием – "Выиграл ли сегодня Тонка турнир в офлайн-покере?". Таймер подсчета дней с момента первого ITM Талбота и безтрофейной серии, которая длилась около 12 лет, можно уже останавливать.