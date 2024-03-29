Для представників покерного ком’юніті в мережі Інтернет Паркер Телбот – безумовний авторитет, успішний МТТ-гравець і відовий стрімер. А от у живій грі в канадця якось не складалось. "Tonka" не вигравав офлайн-трофеїв 4 363 днів, іншими словами, ніколи.

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Довгоочікуваний почин Телбот оформив на серії Irish Open в турнірі High Roller 8-Max з бай-іном 5 000 доларів. Канадець залишив за спиною поле із 111 входів і забрав 145 590 доларів призових, чим неабияк потішив своїх друзів, присутніх на івенті.



Паркер Телбот (зліва) і Бенджамін Спраг (справа) / Фото соцмережа X покериста

Це насамперед стосується Бенджаміна Спрага, ще одного відомого покериста і стрімера, який якось створив твіттер-аккаунт з красномовною назвою – "Чи виграв сьогодні Тонка турнір в офлайн-покері?". Таймер підрахунку днів з моменту першого ITM Талбота і безтрофейної серії, яка тривала близько 12 років, можна уже зупиняти.