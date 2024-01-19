Уродженка Харкова Вікторія Лівшиц успішна підприємниця, філантроп і гравець у покер. Вона заснувала кілька компаній, які займаються розробкою програмного забезпечення, хмарними технологіями та штучним інтелектом. Лівшиц також підтримує різні благодійні проєкти, зокрема фонд RightOnTrek, який допомагає людям відкривати для себе природу.

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Вікторія почала грати у покер у 2017 році та швидко досягла успіху. Вона виграла понад 1 мільйон доларів у живих турнірах, включаючи фінальний стіл на WPT Gardens Poker Championship 2020. Вона також бере участь у хайролер-іграх, де зустрічається з найкращими гравцями світу.

Жіночий покер

Лівшиц – одна з небагатьох жінок, які досягли успіху в професійному покері. Вона виграла понад 1,2 мільйона доларів в живих турнірах, включаючи два фінальні столи на World Poker Tour. Вона також є засновницею та головою Women's Poker Association (WPA) – некомерційної організації, яка прагне підвищити рівень та престиж жіночого покеру.

Молодіжний покер

Українка є активною учасницею та спонсоркою молодіжного покеру. Вона підтримує програму Poker Powher ініціативу, яка навчає дівчат та жінок грати в покер як інструмент для розвитку навичок лідерства, стратегії та впевненості. Також фінансує та організовує турніри для студентів від 18 до 22 років, які хочуть змагатися в покері на високому рівні.



Вікторія Лівшиц / wsop.com

Покер для людей з обмеженими можливостями

Вікторія не лише гравець та меценат покеру, але й технологічний підприємець. Вона є засновницею та генеральним директором компанії RightOnTrek, яка створює програмне забезпечення для планування та організації походів.

Вона також є співзасновницею та виконавчим віцепрезидентом компанії Tonomi, яка розробляє рішення для автоматизації та оптимізації хмарних додатків. Вона використовує свої технологічні знання та ресурси для створення платформи, яка дозволить людям з обмеженими можливостями грати в покер онлайн за допомогою голосового керування та штучного інтелекту.

Справа всього життя

Українка є прикладом того, як покер може бути не тільки грою, але й справою життя. Вона вкладає свою пристрасть, талант та гроші у розвиток покеру на різних рівнях, від місцевих до глобальних. Вона є надихає багатьох покеристів, особливо для жінок, молоді та людей з обмеженими можливостями. Вікторія своїм прикладом показує, що покер – це не тільки спосіб заробити гроші, але й спосіб зробити світ кращим.