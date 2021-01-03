Обдурені адвокати, підпільна гра і зіпсована репутація казино. Згадаємо разом найбільш резонансні скандальні епізоди у світі покеру за 2020 рік.

Епопея Майкла Постла

Американський покерист, який став одною із головних скандальних постатей 2019 року, нагадав про себе і у 2020-му. Вилізши правдами і не правдами із справи про шахрайство, Постл продовжив псувати собі репутацію. Американець не розрахувався із адвокатами, які допомогли зекономити йому 30 мільйонів доларів. Відтак епопея із Майклом Постлом має усі шанси продовжитись і у 2021 році.



Майкл Постл. Фото: casino.org

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Порозважався на чужі 9 мільйонів доларів

Як видурити у держави кругленьку суму, а згодом прогуляти її в казино, знає Ендрю Марнел. Американський бізнесмен, підробивши документи, отримав дешевий кредит завдяки державній програмі подолання наслідків пандемії. Утім, замість того, аби відшкодувати зарплати працівникам, кинувся інвестувати у гральний бізнес. Не маючи пристойних покерних навичок, Марнел стрімко спускав чужі гроші у кількох казино Лас-Вегаса. Шахраю загрожує 30 років в’язниці.

Підпільні покерні ігри із поліцією

Безкінечна пандемія змусила шанувальників покеру шукати шляхи, як правило незаконні, аби залишатись у грі. Відтак впродовж 2020 року поліції нудьгувати не довелось. Найбільше за покером, схоже, скучили у Канаді. Там відбулось одразу кілька рейдів поліції на підпільні казино. Іспанці теж не пасли задніх, проявивши дива винахідливості. Гральний заклад замаскували під винний погреб.



Покер у підпіллі. Фото: Poker Central

Покер із порушення прав інвалідів

Ще один покерний скандал зіпсував репутацію американського казино "Venetian". Менеджери закладу закрили гру для хлопця із обмеженими можливостями на ім’я Каллен. Мовляв він порушив правила казино, граючи у покер одразу на двох боксах. Річ у тім, що Каллену аж ніяк не обійтись без сторонньої допомоги. Тож хлопцю довелось заручитись підтримкою опікуна. Представники казино не звернули уваги на особливі обставини і наштовхнулись на потужну хвилю критики у соцмережах.

Расист проти темношкірого дилера

Не обійшлось у 2020-му і без расових покерних скандалів. Відомий у Вегасі дилер Леандре Уортон втратив роботу через те, що провчив язикатого клієнта. Невідомий гравець відверто ображав темношкірого працівника закладу расистськими фразами. Уортон кинувся на візаві із кулаками, після чого втратив роботу. Покерна спільнота, утім, не залишила дилера у біді, організувавши збір коштів для безробітного.