Обманутые адвокаты, подпольная игра и испорченная репутация казино. Вспомним вместе самые резонансные скандальные эпизоды в мире покера за 2020 год.

Эпопея Майкла Постла

Американский покерист, который стал одной из главных скандальных фигур 2019 года, напомнил о себе и в 2020-м. Выйдя правдами и не правдами из дела о мошенничестве, Постл продолжил портить себе репутацию. Американец не рассчитался с адвокатами, которые помогли сэкономить ему 30 миллионов долларов. Потому эпопея с Майклом Постлом имеет все шансы продолжиться и в 2021 году.

Майкл Постл. Фото: casino.org

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Поразвлекся на чужие 9 миллионов долларов

Как выманить у государства кругленькую сумму, а впоследствии прогулять ее в казино, знает Эндрю Марнел. Американский бизнесмен, подделав документы, получил дешевый кредит благодаря государственной программе преодоления последствий пандемии. Впрочем, вместо того, чтобы возместить зарплаты работникам, бросился инвестировать средства в игорный бизнес. Не имея приличных покерных навыков, Марнел стремительно спускал чужие деньги в нескольких казино Лас-Вегаса. Мошеннику грозит 30 лет тюрьмы.

Подпольные покерные игры с полицией

Бесконечная пандемия заставила поклонников покера искать пути, как правило незаконные, чтобы оставаться в игре. Поэтому в течение 2020 года полиции скучать не пришлось. Больше всего за покером, похоже, соскучились в Канаде. Там произошло сразу несколько рейдов полиции на подпольные казино. Испанцы тоже не пасли задних, проявив чудеса изобретательности. Игорное заведение замаскировали под винный погреб.



Покер в подполье. Фото: Poker Central

Покер с нарушением прав инвалидов

Еще один покерный скандал испортил репутацию американского казино "Venetian". Менеджеры заведения закрыли игру для парня с ограниченными возможностями по имени Каллен. Мол, он нарушил правила казино, играя в покер сразу на двух боксах. Дело в том, что Каллену никак не обойтись без посторонней помощи. Поэтому парню пришлось заручиться поддержкой опекуна. Представители казино не обратили внимания на особые обстоятельства и натолкнулись на мощную волну критики в соцсетях.

Расист против темнокожего дилера

Не обошлось в 2020-м и без расовых покерных скандалов. Известный в Вегасе дилер Леандре Уортон потерял работу из-за того, что проучил языкатого клиента. Неизвестный игрок откровенно оскорблял темнокожего работника заведения расистскими фразами. Уортон бросился на визави с кулаками, после чего потерял работу. Покерное сообщество, впрочем, не оставило дилера в беде, организовав сбор средств для безработного.