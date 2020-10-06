Правоохоронці здійснили успішну спецоперацію. Вони викрили таємне казино, яке розташовувалося в особняку поблизу Торонто.

У розкішному будинку, ціна якого сягає дев’яти мільйонів доларів, відбувалися нелегальні ігри. Про це дізналася влада і організувала рейд.

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Злочинців впіймали зненацька. В них вилучили більше мільйона доларів готівкою, 11 одиниць вогнепальної зброї, ігрові автомати та столи на загальну суму у півтора мільйони "баксів".

Це уже третій рейд канадських правоохоронців за останні кілька місяців. Ріст популярності нелегальних казино поліція пов’язує з карантином через пандемію коронавірусу. Мовляв, люди шукають бодай якісь можливості пограти.