Цими днями Том, як і чимало інших суперзірок покеру, бере участь в Triton Super High Roller Series, що спеціалізується на турнірах з дуже високими бай-інами та відповідними призовими.

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Все б добре, от тільки на одязі Двана під час гри помітили рекламу нелегального покер-руму. Підписувати спонсорські контракти з онлайн-платформами звична справа для зіркових покеристів, але зазвичай серйозні гравці не ризикують зв’язуватися з непопулярними, чи тим більше нелегальними майданчиками. У підсумку для 37-річного Тома це може мати не лише іміджеві, але й правові наслідки.

Щоправда, з іміджем Двана і без того не все гаразд. Нещодавно ми вже розповідали, що канадський покерист Пітер Джеттен звинуватив Durrrr у небажанні повертати понад 200 тисяч доларів боргу.

Що відомо про Тома Двана Том Дван набув популярності наприкінці нульових завдяки своєму дуже агресивному стилю гри та любові до блефів. Він став справжньою зіркою популярних шоу High Stakes Poker та Poker After Dark. Також Дван активно грав кеш із високими ставками в онлайні, розігруючи банки у сотні тисяч доларів за одну роздачу.

Історія успіху Ніка Петранджело

Один з найуспішніших покеристів сучасності Нік Петранджело (майже 33 мільйони доларів призових) розповів про те, що привело його у покер та як він робив свої перші кроки до успіху.