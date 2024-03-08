Александра взяла участь у кількох телевізійних покерних шоу, де змогла втерти носа професіоналам, поповнивши свій гаманець шестизначними сумами у доларах.

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Однак, чи не найбільше емоцій дівчині подарувала участь у хайролерській серії Triton Poker у Монте-Карло. Ботез стартувала в турнірі з бай-іном 25 тисяч доларів. Днями Александра виклала на своєму YouTube-каналі відео з розбором найцікавіших роздач тих змагань. До слова, на основному каналі Ботез на шахову тематику – понад 1,7 мільйона підписників, покерний уже зібрав 17 тисяч шанувальників.

Так от, Александра відіграла кілька дуже цікавих рук, в одній з яких навіть змогла викинути флеш, проти Філа Айві. Рішення виявилося правильним, адже у легендарного покериста був старший флеш. Покинула ж той турнір дівчина після протистояння з українцем Ігорем Ярошевським.

В роздачу шахіста зайшла з Q-J та отримала топ пару вже на флопі (Q-4-9). Ось як вона описала свої розмірковування у ході гри.

Я поставила по флопу 30 000, Ігор зіграв рейзом. Чи може бути в нього комбінація сильніша за мою? Вважаю, це можуть бути A-Q, 4-4,Q-9. Напевно, я все одно повинна грати колом. На тьорні дилер поклав даму і я зібрала трипс. Тепер я почала думати, які карти можуть бути в мого суперника. Q-9, Q-K досі домінують над моїми Q-J… Ігор поставив пів банку, а далі, чесно кажучи, навіть не хочу дивитись на відео чим все закінчилось, тому що я зробила нерозумну річ і пішла в ол-ін…,

– згадує Ботез.

В українця тоді виявилася A-Q і він вибив Александру з турніру. Зважаючи на те, що у неї був другий стек за столом, рішення шахістки піти ол-ін, було дійсно необдуманим. Тож, не дивно, що турнір вона покидала дуже розчарованою. Що ж до Ігоря Ярошевського, то він завершив ті змагання на п’ятій сходинці, заробивши 301 тисячу доларів.

Рецепт успіху

Відомий покерний тренер Бенджамін Ролле поділився кількома порадами, які допоможуть зробити крок вперед у якості життя. Ці поради підійдуть не лише покеристам, але й усім, хто прагне позитивних змін.