Александра приняла участие в нескольких телевизионных покерных шоу, где смогла утереть нос профессионалам, пополнив свой кошелек шестизначными суммами в долларах.

К теме Достойный ученик: Роланд Рокита выиграл титул вслед за своим наставником Федором Хольцом

Однако, больше всего эмоций девушке подарило участие в хайроллерской серии Triton Poker в Монте-Карло. Ботез стартовала в турнире с бай-ином 25 тысяч долларов. На днях Александра выложила на своем YouTube-канале видео с разбором самых интересных раздач тех соревнований. К слову, на основном канале Ботез на шахматную тематику – более 1,7 миллиона подписчиков, покерный уже собрал 17 тысяч поклонников.

Так вот, Александра отыграла несколько очень интересных рук, в одной из которых даже смогла выбросить флеш, против Фила Айви. Решение оказалось правильным, ведь у легендарного покериста был старший флеш. Покинула же тот турнир девушка после противостояния с украинцем Игорем Ярошевским.

В раздачу шахматиста зашла с Q-J и получила топ пару уже на флопе (Q-4-9). Вот как она описала свои рассуждения в ходе игры.

Я поставила по флопу 30 000, Игорь сыграл рейзом. Может ли быть у него комбинация сильнее моей? Считаю, это могут быть A-Q, 4-4,Q-9. Наверное, я все равно должна играть коллом. На терне дилер положил даму и я собрала трипс. Теперь я начала думать, какие карты могут быть у моего соперника. Q-9, Q-K до сих пор доминируют над моими Q-J... Игорь поставил полбанка, а дальше, честно говоря, даже не хочу смотреть на видео чем все закончилось, потому что я сделала глупую вещь и пошла в ол-ин..,

– вспоминает Ботез.

У украинца тогда оказалась A-Q и он выбил Александру из турнира. Смотря на то, что у нее был второй стек за столом, решение шахматистки пойти ол-ин, было действительно необдуманным. Поэтому, неудивительно, что турнир она покидала очень разочарованной. Что касается Игоря Ярошевского, то он завершил те соревнования на пятой строчке, заработав 301 тысячу долларов.

Рецепт успеха

Известный покерный тренер Бенджамин Ролле поделился несколькими советами, которые помогут сделать шаг вперед в качестве жизни. Эти советы подойдут не только покеристам, но и всем, кто стремится к позитивным изменениям.