Свой новый материал Ролле назвал "Как изменить свою жизнь, не делая ничего (и стать успешным в покере)". Бенджамин изложил несколько основных аспектов, которые помогли ему самому стать успешным.

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Лучшие идеи в нашей жизни и когда они приходят

Доказано, что крутые идеи возникают в моменты незанятости. Когда вы гуляете, принимаете душ, едете в такси или медитируете. Иногда ничего не делать - самый легкий путь к продуктивности! В этом смысле покер ничем не отличается. Нам нужно во время игры сохранять чистый ум, спокойствие и терпение.

Нас окружает слишком много лишних вещей

Общество нам диктует, что мы должны быть в постоянном режиме отслеживании всего, что нас окружает и делать много бесполезных действий! Однако, нужно стремиться к тому, чтобы делать как раз МЕНЬШЕ. Фокусируйтесь на главном и не отвлекайтесь на тысячи мелочей. Мозг работает лучше, когда вы концентрируетесь на одном деле.

Сейчас вы играете в покер

Представьте себе, что вы можете спокойно подумать обо всем, что происходит за столом, как во время прогулки или медитации. Сколько покерной теории вы сможете вспомнить? Сколько нотсов вы сможете сделать? Что большинство игроков делают взамен? Открывают кучу столов, а параллельно включают YouTube, чтобы было "не скучно". Еще чаще рефлекторно щелкают на компьютерную мышку и ни на мгновение не остаются наедине со своими мыслями.



Концентрируйтесь на игре / Shutterstock

К чему эти мысли?

Начните с малого – определите одну вещь, которая сейчас отнимает у вас много сил, времени и нервов. Попробуйте забыть о ней, или посвящайте ей минимум времени, хотя бы в течение месяца. Все мы любим комфорт. Если нас резко поместить в сложную ситуацию, мотивация быстро исчезнет. Поэтому ставьте реальные цели. Всего одна вещь – откажитесь от того, что вам мешает и тянет вас назад.

Хвалите себя за успехи

Вы не курили 20 дней, но потом сорвались. Не расстраивайтесь, в прошлом месяце вы курили все 30 дней (прогресс на 66%). Не нужно реагировать на этот срыв, как на глобальную неудачу. Что в жизни, что в покере – все приходит постепенно и с постоянной работой над собой. Научитесь потихоньку двигаться к целям, в покере вы тоже быстро увидите прогресс. Успехов, чемпионы!

Негреану остановился в шаге от трофея

Звёздный Даниэль Негреану снова не смог завоевать чемпионский трофей серии PGT Tour. На этот раз канадец уступил в хедз-апе Филиппу Штернгаймеру, но все равно заработал более 100 тысяч долларов.