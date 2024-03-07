Очередной хороший шанс у Негреану был в турнире №7 с бай-ином 10 200 долларов. Покеристы соревновались в дисциплине Dealers Choice (при каждой раздаче тот, кто сидит на батоне, выбирает в какой именно вид покера будут играть на этот раз).

К теме Миллионы гривен еженедельно: украинец доминирует в престижном онлайн-турнире

На финальный стол Даниэль заходил чип-лидером, в отличие от другой суперзвезды покера Фила Хельмута. "PokerBrat" имел самый короткий стек среди финалистов и первым покинул стол, заработав 37 600 долларов за пятое место.

В конце концов в хедз-апе Негреану сошелся с Филиппом Штернгаймером, впрочем, на тот момент канадец уже не был чип-лидером, существенно отставая от оппонента по количеству фишек. Нивелировать это отставание Даниэлю так и не удалось, поэтому – только второе место. Неплохой компенсацией за разочарование стали более 100 тысяч долларов призовых. Чемпион, Филипп Штернгаймер, получил 164 500 баксов.

Результаты финального стола турнира №7 Dealers Choice на PGT Tour

Филипп Штернгаймер (Великобритания) – 164 500 долларов Даниэль Негреану (Канада) – 103 400 Адам Фридман (США) – 68 150 Макс Колман (США) – 49 350 Фил Хельмут (США) – 37 600

Первый трофей Хольца

Звездный покерист Федор Хольц завоевал дебютный титул в 2024 году. Немец торжествовал на турнире престижной хайроллерской серии Triton Poker, заработав почти 800 тысяч долларов.