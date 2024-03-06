Даниэль Негреану, который в этом году уже выиграл трофей и отметился несколькими финалками, имеет хорошую возможность пополнить свой домашний музей. У канадца самый большой стек перед заключительным днем баталий в турнире за 10 200 долларов Dealer's Choice в рамках микс-серии игр от PokerGo Tour.

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В ивенте из 47 участников осталось только пятеро претендентов на титул. У Негреану почти 40% всех фишек, которые остались в игре, – 2 785 000. В то же время, на противоположном полюсе чип-каунта расположился еще один маститый ветеран Фил Хельмут, в распоряжении которого лишь 55 000 фишек.



Даниэль Негреану / Фото PokerGO

Чемпион турнира по смешанному покеру, в котором игрок на баттоне выбирает разновидность игры, получит 164 500 долларов призовых.