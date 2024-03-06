Даніель Негреану, який цьогоріч уже здобув трофей і відзначився кількома фіналками, має хорошу нагоду поповнити свій домашній музей. У канадця найбільший стек перед заключним днем баталій в турнірі за 10 200 доларів Dealer's Choice в рамках мікс-серії ігор від PokerGo Tour.

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У івенті із 47 учасників залишилось лише п’ятеро претендентів на титул. У Негреану майже 40% усіх фішок, які залишились у грі, – 2 785 000. Водночас, на протилежному полюсі чип-каунту розташувався ще один маститий ветеран Філ Хельмут, у розпорядженні якого лише 55 000 фішок.



Даніель Негреану / Фото PokerGO

Чемпіон турніру зі змішаного покеру, в якому гравець на баттоні обирає різновид гри, отримає 164 500 доларів призових.