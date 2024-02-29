Даніель Негреану, який ганебно провів попередній покерний рік, програвши понад 2.2 мільйони доларів, намагається якомога швидше надолужити серйозні фінансові втрати. Канадець вписався в покерне парі, яке може принести йому 500 000 доларів.

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Неспокій у покерне ком’юніті посіяли покеристи Лендон Тайс та Джеремі Беккер, які вирішили з’ясувати, хто з них краще виступить на WSOP 2024. Хлопці, звісно, підкріпили парі фінансовим інтересом, щоправда не озвучили суму, на яку претендуватиме переможець – той, хто виграє більше призових за підсумком 25 турнірів Світової серії покеру.



Лендон Тайс (зліва) та Джеремі Беккер (справа) / Фото Cardmates

Натомість цілком конкретні суми уже відомі у своєрідному сайд-поті. Даніель Негреану поставив 250 000 доларів на Беккера. А от його візаві по перепалках у соцмережах Метт Беркі підтримав Тайса, і двоє останніх вже встигли створити коаліцію. Якщо Беккер перемагає Тайса, Негреану отримує від тандему опонентів чверть мільйона. Якщо ж Тайс збере більше призових на WSOP, канадець не дорахується 250 000 доларів.

Ба більше, Негреану, як людина доволі азартна, готовий ризикнути і удвічі більшою сумою. До 28 травня, коли стартує головний покерний фестиваль сезону, ще вдосталь часу, тож чекаємо нових викликів і божевільних ставок від заможних покерних селебретіс.